Виновник смертельного ДТП на трассе под Хвалынском проведет в колонии 3,5 года

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-09T15:47:16+03:00

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В Хвалынске Саратовской области вынесен приговор 38-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, что повлекло смерть двух человек.

Было установлено, что днем 27 декабря 2018 года житель одного из регионов России на автомобиле Ford Focus совершил на трассе обгон. При этом видимость была ограничена из-за тумана.

Иномарка вылетела на встречную полосу, где врезалась в «Газель».

В аварии на месте погиб 40-летний водитель «Газели», а 25-летний пассажир иномарки скончался в больнице. Сам виновник ДТП получил серьезные травмы.

Суд отправил мужчину в колонию на 3,5 года, лишил его прав на 2,5 года, а также обязал выплатить по миллиону рублей двум потерпевшим.

ИСТОЧНИК KP.RU