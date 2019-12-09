В Татищевском районе пятеро пожарных тушили частный дом

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-09T15:46:35+03:00

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В селе Вязовка Татищевского района 7 декабря в 14:30 на пожар выехали шесть пожарных и две единицы техники.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, по предварительным данным, огонь вспыхнул из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

Возгорание на площади 40 кв. м ликвидировано.

ИСТОЧНИК KP.RU