2019-12-09T12:52:35+03:00
Общество

На проспекте Кирова установят дополнительные контейнеры

Мэрия пообещала решить вопрос в ближайшее время
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото соцсетейФото соцсетей
Изменить размер текста:

Администрация Саратова отреагировала на сообщения о мусоре на проспекте Кирова.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, 9 декабря, в понедельник, представители комитета по ЖКХ, администрации Фрунзенского района, а также Регоператора провели рейд по проспекту и определили точки, где необходимы дополнительные мусорные контейнеры.

Сейчас 3-4 раза в день по проспекту проходит специально оборудованная машина, в которую собираются мусорные пакеты от жителей близлежащих домов.

- Тем не менее в некоторых местах проспекта образуются несанкционированные свалки. Вопрос с обустройством дополнительных контейнерных площадок будет решен в ближайшее время, — отметили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» и «ЛитРес» запустили кобрендинговый проект «Ростелеком. Книги»
Николай Панков призвал саратовцев избавляться от вредных привычек
В подъезде дома в Саратове наркомана забили битами до смерти
ДК в Ершовском районе должны построить за год
Королькова: Не всем рейтингам можно верить, но вот этот, про вредные привычки, - объективный
Радаев предложил организовать в Саратове всероссийский детский театральный фестиваль
Саратовские спортсмены стали призерами первенства России по пулевой стрельбе
Мошенница из Пермского края оставила пенсионера из Саратова без 350 тыс. рублей
На пожаре в Калининске погиб мужчина
Управляющие организации — должники лишатся оборота средств за обращение с ТКО
Прокуратура пока не начала проверку о корабле СГЮА
В Энгельсе парень украл надувную лодку
В Базарном Карабулаке случился крупный пожар
Расследование дела в отношении Ландо близится к завершению
В Энгельсе рецидивист украл у прохожего сотовый телефон
Прокуратура озвучила средний размер взяток в Саратовской области
Саратовцы вошли в топ-10 по отсутствию вредных привычек
В Энгельсе мужчина упал в шахту лифта с десятиметровой высоты
Сельчанин украл аккумуляторы с базы НИИ в Саратове
Женщина на ВАЗе сбила 17-летнюю девочку в Энгельсе
В селе Столяры на пожаре погиб мужчина
В Энгельсе рецидивист угнал машину и устроил ДТП
В Саратове региональное отделение ЛДПР отпраздновало 30-летие партии
Правительство Саратовской области взяло новые кредиты на 4,9 млрд рублей