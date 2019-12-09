На проспекте Кирова установят дополнительные контейнеры
Администрация Саратова отреагировала на сообщения о мусоре на проспекте Кирова.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, 9 декабря, в понедельник, представители комитета по ЖКХ, администрации Фрунзенского района, а также Регоператора провели рейд по проспекту и определили точки, где необходимы дополнительные мусорные контейнеры.
Сейчас 3-4 раза в день по проспекту проходит специально оборудованная машина, в которую собираются мусорные пакеты от жителей близлежащих домов.
- Тем не менее в некоторых местах проспекта образуются несанкционированные свалки. Вопрос с обустройством дополнительных контейнерных площадок будет решен в ближайшее время, — отметили в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU