На проспекте Кирова установят дополнительные контейнеры

СЕГОДНЯ 12:26 2019-12-09T12:52:35+03:00

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Администрация Саратова отреагировала на сообщения о мусоре на проспекте Кирова.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, 9 декабря, в понедельник, представители комитета по ЖКХ, администрации Фрунзенского района, а также Регоператора провели рейд по проспекту и определили точки, где необходимы дополнительные мусорные контейнеры.

Сейчас 3-4 раза в день по проспекту проходит специально оборудованная машина, в которую собираются мусорные пакеты от жителей близлежащих домов.

- Тем не менее в некоторых местах проспекта образуются несанкционированные свалки. Вопрос с обустройством дополнительных контейнерных площадок будет решен в ближайшее время, — отметили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU