Расследование дела в отношении Ландо близится к завершению

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-09T11:42:32+03:00

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Расследование дела в отношении Александра Ландо близится к итогу.

Как сообщил корреспонденту «КП-Саратов» руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР региона Антон Скобликов, «следователь не сидит на месте, собирает доказательства».

- Поймите, что каждое из них требует следственных действий, каждое из которых может повлечь новые. Работа идет, расследование продолжается, — сказал он во время пресс-конференции.

Напомним, дело в отношении бывшего председателя Общественной палаты Саратовской области Александра Ландо возбуждено по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU