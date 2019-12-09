2019-12-09T11:42:32+03:00
Происшествия

Расследование дела в отношении Ландо близится к завершению

Следователи продолжают собирать доказательства мошенничества
Екатерина Семенова
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Антон СкобликовАнтон СкобликовФото: Александр Уриевский
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Расследование дела в отношении Александра Ландо близится к итогу.

Как сообщил корреспонденту «КП-Саратов» руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР региона Антон Скобликов, «следователь не сидит на месте, собирает доказательства».

- Поймите, что каждое из них требует следственных действий, каждое из которых может повлечь новые. Работа идет, расследование продолжается, — сказал он во время пресс-конференции.

Напомним, дело в отношении бывшего председателя Общественной палаты Саратовской области Александра Ландо возбуждено по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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