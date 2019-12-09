В Энгельсе рецидивист угнал машину и устроил ДТП
Автомобиль вернули владельцу
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В отношении 44-летнего рецидивиста из села Ленинское возбуждено уголовное дело. Его подозревают в угоне.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 19 ноября мужчина взял в сторожке ключи и уехал на чужой машине ВИС-234610-30, которая принадлежит организации. Автомобиль был припаркован у дома №69 на улице Ленина.
На угнанном транспорте гражданин совершил ДТП. Мужчину доставили в отдел, авто вернули владельцу.
Рецидивист во всем признался, на него завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU