СЕГОДНЯ 09:50 2019-12-09T09:50:05+03:00

В нем приняли участие приглашенные солисты из пяти театров

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Фестиваль «Звезды мирового балета в Саратове» завершился гала-концертом, который прошел 8 декабря на сцене саратовского театра оперы и балета. В программе приняли участие приглашенные солисты из пяти театров России и зарубежья, а также балетная труппа саратовского театра оперы и балета и симфонический оркестр театра. Дирижером гала-концерта выступил Медет Тургумбаев.

Фото Армена Осипяна

Открывал концерт танец рыцарей из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта», который исполнили артисты балета Саратовского академического театра оперы и балета. Далее зрителям представили «Классическое па-де-де» Даниэля Обера. Исполняли ведущие солисты балета Государственного Большого театра России Алена Ковалева и Якопо Тисси (Италия). Зрители по достоинству оценили выступление артистов и наградили их громкими аплодисментами.

Фото Армена Осипяна

Далее в гала-концерте представили танец «Скрипка» (хореография Петра Базарона, музыка Джулио Каччини) в исполнении прима-балерины Михайловского театра, заслуженной артистки РФ Екатерины Борченко. Затем солист балета Михайловского театра, лауреат Международных конкурсов Эрнест Латыпов исполнил танец «Прометей» (музыка Антонио Вивальди). Наполненные экспрессией танцы, завораживали зрителей.

Завершило первое отделение па-де-де из балета Бориса Асафьева «Пламя Парижа». Его изящно исполнили солисты балета Московского академического Музыкального театра имени К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко, лауреаты Международных конкурсов Жанна Губанова и Егор Алферов. Судя по овациям и аплодисментам, этот номер понравился саратовским зрителям больше всего.

Фото Армена Осипяна

Второе отделение продолжало радовать гостей разнообразными балетными номерами. Солисты Большого театра Алена Ковалева и Якопо Тисси исполнили фрагмент балета «Драгоценности» (музыка Петра Чайковского, хореография Джорджа Баланчина).

Саратовские солисты исполнили адажио из балета «Легенда о любви», па-де-де из балета «Корсар», танго из балета «Золотой век» и другое. Их выступления были такого же высокого уровня, как у приглашенных мировых звезд.

Солистка Мариинского театра Рената Шакирова совместно с премьеров Баварского и Берлинского государственного балета Алехандро Виреллесом исполнили па-де-де из балета «Сильфида». В конце вечера солисты Михайловского театра показали гран-па из балета Людвига Минкуса «Дон Кихот». Зрители полюбили формат гала-концертов, в зале абсолютный аншлаг. Саратовский театр оперы и балета подготовил в этом году насыщенную и разнообразную программу. Получилось достойное завершение масштабного фестиваля.

Фото Армена Осипяна

Зрители вручили полюбившимся солистам цветы и наградили бурными аплодисментами. Овации не стихали несколько минут.

ИСТОЧНИК KP.RU