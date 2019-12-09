В Балаковском районе Chevrolet опрокинулся в кювет: двое пострадали

СЕГОДНЯ 09:35 2019-12-09T09:37:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 9 декабря, в Балаковском районе, на 226-м км трассы, ведущей из Самары в Саратов, водитель Chevrolet устроил ДТП.

По информации портала «ЧП-Саратов», мужчина потерял управление и улетел в кювет, машина опрокинулась.

В результате аварии пострадали двое, врачи «скорой помощи» госпитализировали их.

Помимо них, на месте работали сотрудники облспаса и дорожные инспекторы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU