В Балаковском районе Chevrolet опрокинулся в кювет: двое пострадали
Их госпитализировали
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Сегодня, 9 декабря, в Балаковском районе, на 226-м км трассы, ведущей из Самары в Саратов, водитель Chevrolet устроил ДТП.
По информации портала «ЧП-Саратов», мужчина потерял управление и улетел в кювет, машина опрокинулась.
В результате аварии пострадали двое, врачи «скорой помощи» госпитализировали их.
Помимо них, на месте работали сотрудники облспаса и дорожные инспекторы.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU