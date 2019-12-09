МРОТ в Саратовской области вырастет с 1 января
Также увеличатся зарплаты муниципальных служащих
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В Саратове обсудили изменения минимального размера оплаты труда.
По словам чиновника министерства по делам территориальных образований Сергея Липилина, с января МРОТ вырастет до 12 130 рублей.
Также будет повышена зарплата работников органов местного самоуправления. Ожидается, что в населенных пунктах с численностью менее 50 тыс. жителей она составит 16 375 рублей.
В бюджете на будущий год для этих целей предусмотрено 4,5 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU