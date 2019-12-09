МРОТ в Саратовской области вырастет с 1 января

СЕГОДНЯ 09:27 2019-12-09T09:27:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове обсудили изменения минимального размера оплаты труда.

По словам чиновника министерства по делам территориальных образований Сергея Липилина, с января МРОТ вырастет до 12 130 рублей.

Также будет повышена зарплата работников органов местного самоуправления. Ожидается, что в населенных пунктах с численностью менее 50 тыс. жителей она составит 16 375 рублей.

В бюджете на будущий год для этих целей предусмотрено 4,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU