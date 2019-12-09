Возмутившуюся стаями бродячих собак жительницу Тепличного просят прийти на прием в администрацию

СЕГОДНЯ 08:53 2019-12-09T09:34:36+03:00

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Администрация Александровского МО Саратовского района прокомментировала материал, о стаях бродячих собак в поселке Тепличный, вышедший на сайте «КП-Саратов».

Напомним, в статье «Бродячие собаки покусали нескольких детей в поселке Тепличный» жительница поселка Анна Горященко выразила возмущение бездействием властей.

- Данная гражданка, проживающая в поселке Тепличный Александровского муниципального образования, высказывала свою обеспокоенность этим вопросом в общем чате Александровского муниципального образования. Администрация МО приглашала ее на прием для выяснения деталей по данному вопросу к главе, но она отказалась. Анне Горященко нужно обратиться (прийти на прием) к главе Александровского муниципального образования Гусеву Сергею Сергеевичу, написать заявление с указанием примерного количества животных, места их обитания, — заявили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU