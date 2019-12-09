Саратовцам рассказали, как правильно выбрать рыбные консервы

СЕГОДНЯ 08:49 2019-12-09T08:52:50+03:00

Нужно обратить внимание на упаковку, маркировку и состав продукта

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Жителям Саратовской области рассказали, как выбрать качественные и безопасные рыбные консервы.

Как рассказали «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре Саратовской области, нужно обращать внимание на упаковку, маркировку и состав продукта.

Консервы должны быть герметично упакованы в жестяные или стеклянные банки, не вздутые, без выпуклостей на донышке, подтеках на поверхности банки, ржавчины по закаточному шву.

У качественного продукта маркировка выпуклая или нанесенная краской, исключающей возможность стирания. Знаки маркировки располагаются в три ряда: в первом пишут дату изготовления продукции, во втором — ассортиментный знак, обозначающий вид рыбы, находящейся внутри, и номер предприятия-изготовителя, третьем — номер смены и знак «Р» (индекс рыбной промышленности).

Лучшие условия для хранения рыбных консервов — в сухом прохладном месте, при температуре от 0 до +15…+20 градусов и относительной влажности воздуха не выше 75%.

После вскрытия банки ее содержимое надо переложить в емкость из стекла или пищевого пластика. Приобрести большую упаковку может показаться выгодным решением, но после вскрытия рыбные консервы не переносят длительного хранения и быстро портятся.

С точки зрения здорового питания, оптимальный выбор — это консервы, изготовленные из рыбы в собственном соку, в составе которых только рыба, соль и специи.

ИСТОЧНИК KP.RU