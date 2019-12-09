2019-12-09T08:49:29+03:00
Происшествия

В Саратове сельчанин угнал ВАЗ

Сумма ущерба составила 50 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Полиция Ленинского района Саратова раскрыла угон авто у 34-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 7 декабря, с 10:00 до 13:00, неизвестные угнали ВАЗ-21093 2003 года выпуска с сигнализацией. Машина была припаркована у дома №3 на улице Моисеева.

В баке легковушки было 20 литров бензина, сумма ущерба составила 50 тыс. рублей.

Позже, в 16:32, машину обнаружили на 598-м км трассы, ведущей из Нижнего Новгорода в Саратов.

Предполагаемый угонщик задержан, им оказался 30-летний житель села Озерки Петровского района, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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