В Саратове сельчанин угнал ВАЗ
Полиция Ленинского района Саратова раскрыла угон авто у 34-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 7 декабря, с 10:00 до 13:00, неизвестные угнали ВАЗ-21093 2003 года выпуска с сигнализацией. Машина была припаркована у дома №3 на улице Моисеева.
В баке легковушки было 20 литров бензина, сумма ущерба составила 50 тыс. рублей.
Позже, в 16:32, машину обнаружили на 598-м км трассы, ведущей из Нижнего Новгорода в Саратов.
Предполагаемый угонщик задержан, им оказался 30-летний житель села Озерки Петровского района, на него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU