На Вольской пассажирский автобус столкнулся с двумя легковушками

СЕГОДНЯ 13:11 2019-12-07T13:11:54+03:00

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Утром 7 декабря в центре Саратова столкнулись автобус и две легковушки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в 07:00 на улице Вольская, на пересечении с Кутякова.

Автобус Mercedes маршрута №2д столкнулся с автомобилем Daewoo Gentra и автомобилем ВАЗ-2112.

Пострадала 75-летняя пассажирка автобуса. Пожилая женщина была отпущена после осмотра медиками.

ИСТОЧНИК KP.RU