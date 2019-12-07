На Вольской пассажирский автобус столкнулся с двумя легковушками
Пострадала пожилая пассажирка автобуса
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Утром 7 декабря в центре Саратова столкнулись автобус и две легковушки.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в 07:00 на улице Вольская, на пересечении с Кутякова.
Автобус Mercedes маршрута №2д столкнулся с автомобилем Daewoo Gentra и автомобилем ВАЗ-2112.
Пострадала 75-летняя пассажирка автобуса. Пожилая женщина была отпущена после осмотра медиками.
ИСТОЧНИК KP.RU