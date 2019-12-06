Володин дольщикам «Капитель 2002»: жулья много вокруг!

СЕГОДНЯ 17:11 2019-12-06T17:12:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове продолжается обсуждение проблем обманутых дольщиков. Напомним, совещание проходит под председательством спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Генеральный директор «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства», заместитель генерального директора ДОМ.РФ Олег Говорун уверен, что дольщикам Саратова повезло в том, что их интересы защищает Володин.

- Если бы не было вашего депутата в Госдуме и ее председателя Вячеслава Володина, мы, наверное, сегодня с вами не решили уже многие вопросы, – отметил он.

На это Вячеслав Володин заявил, что повезло как раз ему.

- Саратов – наша родина, маленькая часть большой страны, – сказал он.

Вернувшись к теме дольщиков, он заявил, что в ЖСК «Капитель 2002» лишь 51 человек действительно дольщики. Остальные, по его мнению, мошенники, купившие квартиры за 4 тыс. рублей за квадратный метр.

Он также заявил, что будет истребована законодательная инициатива Саратовской областной думы, по которой обманутыми дольщиками могли бы считаться все, вне зависимости от затрат на приобретение жилья.

- Проведем ее экспертизу и передадим в дальше в компетентные органы. Кто и в чьих интересах ее продвигал. Получается, мы бы вместо 51 человека, платили бы 200 с лишним, которые заплатили по 4 тыс. за метр, а компенсировать по 40 тысяч. Жулья много вокруг! – сказал Володин.

Он предложил представить, что было бы, если бы закон оказался принят.

- Мы бы из передовиков превратились бы в аутсайдеров. Надо найти, кто несет за это ответственность. Вляпались бы с позором и треском. 1000% прибыли у жуликов получилось бы. Надо отдельно разобраться с этим случаем, – заявил спикер ГД.

Из зала Володину напомнили, что инициатива исходила от областной прокуратуры.

- Ну, значит, будет проще разобраться, – сказал Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU