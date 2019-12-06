2019-12-06T16:54:27+03:00
Общество

Панков: На встрече с Володиным – хорошие новости для дольщиков

Екатерина Семенова
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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин проводит встречу с обманутыми дольщиками в Саратове. Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о судьбе долгостроев, которые курирует.

- Володин проводит в Саратове очередное совещание с дольщиками с участием руководства корпорации «ДОМ.РФ». Хорошие новости по домам, которые курирую. 9 декабря наблюдательный совет Фонда примет решение по ЖСК «Стройкомплекс-2002» о выплате дольщикам компенсаций. Люди получат 332,9 млн рублей.

По трем другим объектам – ЖСК «Оптимист-2018», ЖСК «Огни Саратова» (ЖСК «Рубин»), ЖСК «Победитель» – решение будет принято до конца года. Или достраивать дома, или также выплачивать компенсации. В любом случае права людей будут восстановлены. Сотни семей смогут отпраздновать долгожданное новоселье.

Понятно, у людей к представителям Фонда много вопросов: какой налог удержат с выплаты, что будет с использованным материнским капиталом. У них много непонимания пока. Люди испуганы. Жалуются, что не находят поддержки у местных чиновников, что те даже умудряются строить им препоны. Совершенно справедливо граждане жалуются. Они уже мало кому и чему верят, их уже не раз обманывали. В том числе те, кто по долгу службы должен помогать и отстаивать интересы людей, – отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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