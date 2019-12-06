Под Саратовом подросток украл с помощью сим-карты более 4 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 16:41 2019-12-06T16:41:04+03:00

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В Базарном-Карабулаке осудили 17-летнего парня. Его признали виновным в краже с банковского счета.

- В марте 2019 года девушка подарила юноше сим-карту, которую он установил. Во время пользования телефоном, он заметил, что к номеру привязана банковская карта, на которой есть 17 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Парень решил снять деньги, что и сделал 28 июня. Он перевел себе на счет мобильника 4 315 рублей, а потом снял их и потратил.

Владелец «ушедших» денег обратился в кредитное учреждение о списании, а те — в полицию.

Правоохранители определили механизм хищения средств и поймали парня, который во всем признался.

Суд обязал его выплатить штраф 7 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU