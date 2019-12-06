После закрытия Трофимовского моста Михаил Исаев стал самым популярным мэром

СЕГОДНЯ 15:10 2019-12-06T15:10:03+03:00

Его медиаиндекс в ноябре составил 12 905

Изменить размер текста: A A

Глава Саратова Михаил Исаев стал лидером рейтинга глав столиц субъектов ПФО в ноябре 2019 года, который подготовила компания «Медиалогия».

Медиаиндекс Исаева в ноябре составил 12 905 — именно столько раз его упоминали СМИ в этом месяце.

Публикации о главе Саратова касались его встречи с предпринимателями, торгующими на проспекте Кирова, его сообщения о начале первого этапа программы по расселению аварийного жилья, которое улучшит жилищные условия 850 человек из 27 многоквартирных домов.

Также в рейтинг вошло упоминание о поездке Исаева на Трофимовский мост, который сейчас на реконструкции.

Напомним, в октябре Михаил Исаев также лидировал в рейтинге глав столиц субъектов ПФО с медиарейтингом более 15,8 тыс.

ИСТОЧНИК KP.RU