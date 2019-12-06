Володин займется проблемами профессиональных колледжей в Саратовской области

СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-06T13:47:21+03:00

В свой следующий визит он предложил губернатору обратить внимание на эту тему

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Балаково Саратовской области посетил два предприятия и осмотрел взлетную полосу старого аэропорта, где планируют развернуть строительство новой воздушной гавани.

На предприятии по производству элементов гидротурбин он предложил в свой следующий визит внимательно рассмотреть ситуацию с профессиональными колледжами в регионе.

- Мы должны уделять внимание подготовке профессиональных кадров, именно профессиональных рабочих. В следующий приезд давайте пройдемся по всем нашим профессиональным колледжам, посмотрим, какие условия, какие проблемы, которые необходимо решать, — предложил председатель ГД.

Володин также заметил, что бюджет Балакова должен перестать быть дефицитным, а район должен стать донором, как и прежде.

- Мы говорим о создании делового климата, о защите инвестиций, об их поддержке. А на уровне города и области надо готовить кадры, делать их конкурентными, подтягивать инфраструктуру. Каждый со своей стороны. Тогда и бюджет Балакова станет донором, как раньше был, и как должно быть на самом деле. А то у нас в области остался один Саратов, — заметил Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU