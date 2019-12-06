Жителя Базарно-Карабулакского района с маковой соломкой под курткой отправили лечиться
Суд признал 37-летнего жителя Базарно-Карабулакского района виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в значительном размере.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, днем 2 августа мужчина нарвал на окраине одного из сел дикорастущий мак (маковая соломка) весом 200 граммов, сложил в пакет и стал хранить у себя под курткой.
В тот же день злоумышленника задержали, у него изъяли вещество.
Гражданина отправили на 120 часов обязательных работ и обязали пройти лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию.
ИСТОЧНИК KP.RU