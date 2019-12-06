Жителя Базарно-Карабулакского района с маковой соломкой под курткой отправили лечиться

СЕГОДНЯ 11:00 2019-12-06T11:40:02+03:00

При себе у него было 200 граммов вещества

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Суд признал 37-летнего жителя Базарно-Карабулакского района виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в значительном размере.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, днем 2 августа мужчина нарвал на окраине одного из сел дикорастущий мак (маковая соломка) весом 200 граммов, сложил в пакет и стал хранить у себя под курткой.

В тот же день злоумышленника задержали, у него изъяли вещество.

Гражданина отправили на 120 часов обязательных работ и обязали пройти лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию.

ИСТОЧНИК KP.RU