Молодой вор оставил знакомого из Саратова без инструментов и золота
Парня задержали
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Полиция Волжского района Саратова раскрыла кражу из дома №1а на 1-м Рубиновом проезде.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 2 декабря, с 12:00 до 18:00, у 40-летнего мужчины, который там проживает, пропали электроинструменты и золото.
Выяснилось, что к преступлению причастен его 21-летний знакомый, у которого частично изъяли похищенное.
Парень во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU