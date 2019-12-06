Молодой вор оставил знакомого из Саратова без инструментов и золота

СЕГОДНЯ 08:44 2019-12-06T09:03:42+03:00

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Полиция Волжского района Саратова раскрыла кражу из дома №1а на 1-м Рубиновом проезде.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 2 декабря, с 12:00 до 18:00, у 40-летнего мужчины, который там проживает, пропали электроинструменты и золото.

Выяснилось, что к преступлению причастен его 21-летний знакомый, у которого частично изъяли похищенное.

Парень во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU