СЕГОДНЯ 08:41 2019-12-06T09:02:52+03:00

В этом году путешествие охватывает всю страну

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Сегодня, 6 декабря, в 17:30, в библиотеке №9, расположенной на Аткарской улице 12\14 в Саратове, пройдет пресс-конференция Деда Мороза.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, сказочный персонаж пообщается со взрослыми и детьми, маленьких гостей ждут сладкие подарки.

В этом году путешествие Деда Мороза охватывает всю страну и проходит по 28 городам. Цель поездок — подарить радость и праздник тем, кто больше всего в этом нуждается: детям, оставшимся без попечения родителей, а также ребятам с особенностями развития и здоровья.

В каждом городе запланировано посещение социальных учреждений, большое мероприятие, где Дед Мороз вместе с помощниками устраивает праздник для всех жителей города, а также исполнение заветных желаний многодетных и малообеспеченных семей, приславших свои письма в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге и на почту dedmoroz@ntv.ru.

За три года больших путешествий зимний волшебник проехал 40 тыс. км, посетил более 260 социальных учреждений и 220 малообеспеченных и многодетных семей, вручил 325 тонн подарков. Только в прошлом году Дед Мороз порадовал ребят сладкими подарками и угостил жителей городов леденцами.

ИСТОЧНИК KP.RU