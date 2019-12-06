Саратов ночью убирали 182 спецмашины

СЕГОДНЯ 08:35 2019-12-06T08:52:07+03:00

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В ночь с 5 на 6 декабря Саратов убирали от снега 182 спецмашины и рабочие МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, работы продолжат днем.

Отметим, что во всех районах города функционируют телефоны горячих линий дежурных ЕДДС Саратова для приема заявок от населения в круглосуточном режиме, по которым можно сообщить, в том числе и о гололеде:

- Единая дежурно-диспетчерская служба города 659-659;

- Волжский район 659-695;

- Заводской район 659-871;

- Кировский район 659-872;

- Ленинский район 659-873;

- Октябрьский район 659-874;

- Фрунзенский район 659-876.

ИСТОЧНИК KP.RU