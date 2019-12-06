Саратов ночью убирали 182 спецмашины
В ночь с 5 на 6 декабря Саратов убирали от снега 182 спецмашины и рабочие МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, работы продолжат днем.
Отметим, что во всех районах города функционируют телефоны горячих линий дежурных ЕДДС Саратова для приема заявок от населения в круглосуточном режиме, по которым можно сообщить, в том числе и о гололеде:
- Единая дежурно-диспетчерская служба города 659-659;
- Волжский район 659-695;
- Заводской район 659-871;
- Кировский район 659-872;
- Ленинский район 659-873;
- Октябрьский район 659-874;
- Фрунзенский район 659-876.
ИСТОЧНИК KP.RU