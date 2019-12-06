В Саратове парни силой отобрали у прохожего iPhone и золото
Юноши во всем признались
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Полиция Заводского района Саратова раскрыла грабеж у 30-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 13 ноября в 1:00 у дома №11 по Крымской улице на него напали, избили, отобрали кошелек, где лежало 2 тыс. рублей, цепочку, крестик и iPhone 7+.
Сумма ущерба составила 95 тыс. рублей.
Предполагаемых преступников задержали, ими оказались 23-летний рецидивист и его 20-летний безработный подельник.
Парни во всем признались, на них завели уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU