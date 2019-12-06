В Саратове парни силой отобрали у прохожего iPhone и золото

СЕГОДНЯ 08:31 2019-12-06T08:50:34+03:00

Юноши во всем признались

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Полиция Заводского района Саратова раскрыла грабеж у 30-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 13 ноября в 1:00 у дома №11 по Крымской улице на него напали, избили, отобрали кошелек, где лежало 2 тыс. рублей, цепочку, крестик и iPhone 7+.

Сумма ущерба составила 95 тыс. рублей.

Предполагаемых преступников задержали, ими оказались 23-летний рецидивист и его 20-летний безработный подельник.

Парни во всем признались, на них завели уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU