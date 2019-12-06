Женщину в Балашове задержали при попытке купить водительские права

СЕГОДНЯ 08:30 2019-12-06T08:30:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи СУ СКР в Балашове Саратовской области возбудили уголовное дело о попытке дачи взятки полицейскому в отношении 54-летней местной жительницы.

- По версии следствия, 27 ноября 54-летняя жительница Балашова попыталась передать 30 тыс. рублей начальнику РЭО ГИБДД МО МВД России «Балашовский». Деньги предназначались за выдачу водительского удостоверения без сдачи экзамена по вождению, — сообщили в СУ СКР.

Полицейский от предложения отказался, деньги не взял, а женщину задержали сотрудники ОЭПиПК МО МВД России «Балашовский». Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU