Пьяный житель Озинского района отправил на «тот свет» двух своих знакомых

СЕГОДНЯ 15:36 2019-12-05T15:44:56+03:00

Мужчине дали шесть лет тюрьмы

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Суд признал 32-летнего жителя поселка Модино виновным в нетрезвой езде и нарушении правил дорожного движения, что стало причиной смертельного ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 24 ноября мужчина встретился со своими знакомыми, двумя семейными парами, в одном из кафе Озинок. В ночь следующего дня гражданин предложил их подвезти до дома.

Однако нетрезвый водитель Audi A6 потерял управление и опрокинул машину в кювет.

В результате аварии две 32-летние гражданки скончались, трое мужчин получили травмы различной степени тяжести.

За свою езду «навеселе» мужчина получил шесть лет колонии-поселения с лишением прав на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU