Пьяный житель Озинского района отправил на «тот свет» двух своих знакомых
Суд признал 32-летнего жителя поселка Модино виновным в нетрезвой езде и нарушении правил дорожного движения, что стало причиной смертельного ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 24 ноября мужчина встретился со своими знакомыми, двумя семейными парами, в одном из кафе Озинок. В ночь следующего дня гражданин предложил их подвезти до дома.
Однако нетрезвый водитель Audi A6 потерял управление и опрокинул машину в кювет.
В результате аварии две 32-летние гражданки скончались, трое мужчин получили травмы различной степени тяжести.
За свою езду «навеселе» мужчина получил шесть лет колонии-поселения с лишением прав на три года.
ИСТОЧНИК KP.RU