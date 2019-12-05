2019-12-05T15:33:10+03:00
Общество

В Саратове отметили День инвалида

Прошел концерт
Дарья Вострикова
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Во Дворце культуры «Россия» состоялся праздничный интегрированный концерт «Грани души», посвященный международному Дню инвалида.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в программе участвовали люди с разными физическими возможностями, а также творческие коллективы ДК «Россия». Уникальный танцевальный коллектив «Вдохновение» Центра адаптации и реабилитации инвалидов «Парус Надежды» показал свое мастерство и виртуозность, танцуя на инвалидных колясках.

В финале по традиции была исполнена песня «Мы единое целое», которая стала гимном ежегодного интегрированного концерта «Грани души», посвященного Международному дню инвалидов.

Кроме того, гости мероприятия увидели выставку декоративно-прикладного творчества «СКИПО для инвалидов и лиц с ОВЗ», работали мастер-классы по изготовлению сувениров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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