В Вольске владельца кафе «Токио» оштрафовали за несоблюдение требований пожбезопасности
Выявлен ряд нарушений
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Вольская межрайонная прокуратура выявила нарушения соблюдения в кафе «Токио» требований противопожарного законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в заведении не был исправен огнетушитель, не было информации о классе пожарной опасности линолеума, который расположен на путях эвакуации.
Руководитель кафе получил представления, после чего нарушения устранили, виновника привлекли к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU