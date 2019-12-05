В Вольске владельца кафе «Токио» оштрафовали за несоблюдение требований пожбезопасности

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-05T15:34:33+03:00

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Вольская межрайонная прокуратура выявила нарушения соблюдения в кафе «Токио» требований противопожарного законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в заведении не был исправен огнетушитель, не было информации о классе пожарной опасности линолеума, который расположен на путях эвакуации.

Руководитель кафе получил представления, после чего нарушения устранили, виновника привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU