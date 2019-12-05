2019-12-05T15:26:27+03:00
Общество

На проспекте Кирова в Саратове начали монтаж малых архитектурных форм

На пешеходной зоне появится порядка 150 лавочек
Дарья Вострикова
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В Саратове на проспекте Кирова устанавливают малые архитектурные формы: восемь лавок размещены у фонтана «Мелодия», в скором времени будут поставлены оставшиеся.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, работы по реконструкции этой пешеходной зоны велись в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», сейчас идут приемо-сдаточные мероприятия.

Всего на проспекте будет расположено порядка 150 лавочек различных модификаций и более 50 урн.

За благоустройством и реконструкцией пешеходной зоны следит администрация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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