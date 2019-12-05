2019-12-05T15:41:21+03:00
Происшествия

Трезвый и пристегнутый сотрудник ГИБДД слетел в кювет на трассе под Саратовом

По предварительным данным, ДТП случилось из-за гололеда
Ольга Симонова
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Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
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В Саратовской области сегодня, 5 декабря, сотрудник Госавтоинспекции на службе попал в ДТП.

- Автомобиль «Лада Приора», за рулем которой был 25-летний работник ГИБДД, улетела с дороги на 357-м км трассы ТамбовПенза — Пристанное — Ершов — Озинки— граница Казахстана, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за гололеда.

Отмечается, что сотрудник ГИБДД не пострадал, он был пристегнут и трезв.

В Госавтоинспекции напоминают гражданам, что при плохой погоде лучше не ездить на дальние расстояния и быть предельно внимательным за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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