Трезвый и пристегнутый сотрудник ГИБДД слетел в кювет на трассе под Саратовом
В Саратовской области сегодня, 5 декабря, сотрудник Госавтоинспекции на службе попал в ДТП.
- Автомобиль «Лада Приора», за рулем которой был 25-летний работник ГИБДД, улетела с дороги на 357-м км трассы Тамбов — Пенза — Пристанное — Ершов — Озинки— граница Казахстана, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции региона.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за гололеда.
Отмечается, что сотрудник ГИБДД не пострадал, он был пристегнут и трезв.
В Госавтоинспекции напоминают гражданам, что при плохой погоде лучше не ездить на дальние расстояния и быть предельно внимательным за рулем.
ИСТОЧНИК KP.RU