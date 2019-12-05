Насильника врача в Саратове посадили на 5,5 года

СЕГОДНЯ 14:58 2019-12-05T15:17:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове вынесен приговор 55-летнему ранее судимому мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в изнасиловании врача.

Во время расследования было установлено, что 16 сентября женщина, работающая врачом в поликлинике Кировского района, отправилась по вызову к пациенту в поселок Завокзальный. Около 17:30 она обратилась к прохожему, чтобы уточнить адрес. Однако тот вместо того, чтобы помочь, напал на женщину и изнасиловал.

После этого злоумышленник сбежал, а потерпевшая обратилась в полицию.

На суде мужчина полностью признал вину. Его приговорили к 5,5 года в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU