Радаев пообещал не допустить срыва строительства детсадов в Саратовской области

СЕГОДНЯ 14:24 2019-12-05T14:51:52+03:00

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Стартовые условия у регионов в стране при начале работы по нацпроектам у всех разные, но спрос со всех один. Об этом заявил губернатор Валерий Радаев на совещании, которое проводит полпред в ПФО Игорь Комаров в правительстве Саратовской области.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», основная тема совещания — реализация нацпроектов в регионе, их кассовое исполнение и риск невыполнения отдельных программ и мероприятий.

Валерий Радаев доложил, что область участвует во всех 12 нацпроектах, на которые в 2019 году заложено в регионе 15 млрд рублей (12 млрд выделены из федерального бюджета).

Губернатор уточнил, что общее исполнение мероприятий нацпроектов в 2019 году — 78%, это 12,4 млрд, которые уже освоены.

Но, к примеру, нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» исполнен в Саратовской области на 98%, а «Здравоохранение» — только на 50%. Это Радаев объяснил объективными сложностями с конкурсами на закупку дорогого оборудования и лекарств.

В регионе до конца года должны сдать еще 29 соцобъектов, сейчас на них еще продолжается строительство. Есть риск, что четыре детсада строители не успеют завершить, уже сейчас они не укладываются в график.

- Мною даны поручения, чтобы ни один детсад не перешел на следующий год. Все взятые на себя обязательства мы выполним, — тем не менее пообещал Радаев.

После этого трансляцию для журналистов отключили, фотографов и видеооператоров попросили выйти из зала — дальнейшее обсуждение нацпроектов проходит в закрытом от СМИ режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU