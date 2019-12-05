В Балакове автомойку закрыли на полтора месяца за незаконную работу

СЕГОДНЯ 14:18 2019-12-05T14:50:07+03:00

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Судебные приставы Балаковского районного отдела исполнили решение суда о приостановлении деятельности автомойки.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, ее владелец нарушил законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Это выявили в ходе проведения уполномоченными органами административного расследования.

Поэтому суд вынес решение о приостановлении деятельности автомойки на 90 суток, помещения опечатаны.

До момента возобновления деятельности надлежащее соблюдение требований постановления суда будут проверять.

ИСТОЧНИК KP.RU