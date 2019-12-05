В Балакове автомойку закрыли на полтора месяца за незаконную работу
Судебные приставы Балаковского районного отдела исполнили решение суда о приостановлении деятельности автомойки.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, ее владелец нарушил законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Это выявили в ходе проведения уполномоченными органами административного расследования.
Поэтому суд вынес решение о приостановлении деятельности автомойки на 90 суток, помещения опечатаны.
До момента возобновления деятельности надлежащее соблюдение требований постановления суда будут проверять.
ИСТОЧНИК KP.RU