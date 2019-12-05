2019-12-05T14:48:38+03:00
Общество

В Саратове полпред Комаров заявил о невыполнении нацпроектов в здравоохранении

Он отметил вопросы по смертности и поставкам оборудования
Екатерина Семенова
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В правительстве Саратовской области сегодня, 5 декабря, проходит совещание по вопросам социально-экономического развития Саратовской области и реализации национальных проектов. Его проводит полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

В Саратовской области реализуются все 12 национальных проектов и 55 — федеральных. Для их реализации до 2024 года необходимо финансирование в сумме 170 млрд рублей, в том числе 64,3 млрд — на строительство, реконструкцию и ремонт 198 объектов социально-инженерной инфраструктуры. На 2019 год выделено 15,9 млрд рублей. Запланировано сдать 46 объектов: из них 24 детсада, четыре школы и 12 ФАПов.

Игорь Комаров предложил обсудить не только выполнение, но и невыполнение отдельных мероприятий в 2019 году. По его словам, в основном недочеты имеются по нацпроектам в сфере здравоохранения.

- Есть вопросы по смертности от болезней сердечно-сосудистой системы, от онкологии, вопросы по поставкам оборудования, комплектации больниц средним медперсоналом. По ним есть риски недостижения поставленных показателей, — отметил полпред.

ИСТОЧНИК KP.RU

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