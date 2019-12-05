Саратовцы стали жаловаться на брошенные машины на «зеленой зоне»
В Госавтоинспекцию Саратова местные жители стали обращаться по поводу остановки и стоянки машин на «зеленой зоне».
Как рассказали «КП-Саратов» в ОГИБДД УМВД РФ по Саратову, согласно закону Саратовской области, ответственность за территории, содержащие зеленые насаждения, несут районные администрации.
Сами нарушители обязаны отдать штраф в размере от 2 до 4 тыс. рублей для граждан, от 10 до 30 тыс. рублей для должностных лиц, от 50 до 100 тыс. рублей для юридических лиц.
Отметим, что всего с начала года выявлено свыше 7 тыс. нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств, более 2 тыс. с применением системы парктрон.
ИСТОЧНИК KP.RU