Саратовцы стали жаловаться на брошенные машины на «зеленой зоне»

СЕГОДНЯ 14:12 2019-12-05T14:12:31+03:00

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В Госавтоинспекцию Саратова местные жители стали обращаться по поводу остановки и стоянки машин на «зеленой зоне».

Как рассказали «КП-Саратов» в ОГИБДД УМВД РФ по Саратову, согласно закону Саратовской области, ответственность за территории, содержащие зеленые насаждения, несут районные администрации.

Сами нарушители обязаны отдать штраф в размере от 2 до 4 тыс. рублей для граждан, от 10 до 30 тыс. рублей для должностных лиц, от 50 до 100 тыс. рублей для юридических лиц.

Отметим, что всего с начала года выявлено свыше 7 тыс. нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств, более 2 тыс. с применением системы парктрон.

ИСТОЧНИК KP.RU