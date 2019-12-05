ГУ МЧС: В Саратовской области 48 пожаров произошли по вине детей

СЕГОДНЯ 12:55 2019-12-05T12:55:25+03:00

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Сегодня, 5 декабря, в ГУ МЧС по Саратовской области рассказали о безопасности в зимний период, а также дали общую статистику по происшествиям в регионе.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, гражданам рассказали правила и рекомендации, которые позволят не превратить свой отдых в трагедию.

Юрий Казбек, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Саратовской области» рассказал, что в этом году произошло 29 несчастных случаев, связанных с использованием газа в быту, пострадали 59 человек.

По сравнению с прошлым годом число почти вдвое уменьшилось как число самих ЧП, так и пострадавших.

- Основными причинами происшествий стали отсутствие тяги в дымовых и вентканалах и эксплуатация газовой печи при закрытом шибере. Причем 88% несчастных случаев происходят по вине самих абонентов. Каждый владелец газового оборудования должен заключить договор со специализированной организацией на его техническое обслуживание, — отметил он.

Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области Михаил Прохоров отметил, что по статистике, в этом году произошло 8862 пожара, из которых 48 случились из-за игры детей с огнем.

Начальник отдела обеспечения безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС региона Вадим Савчук рассказал, что с начала года на воде зафиксировано 88 происшествий. Он призвал любителей зимней рыбалки подождать, поскольку сейчас лед только образуется, а к выходным ожидается плюсовая температура.

Начальник Саратовской областной службы спасения Юрий Юрин призвал граждан, которые совсем не могут сдержать тягу к ловле рыбы, сообщить родственникам о том, куда они собираются. Он призвал брать с собой средства связи, упаковывать телефоны в водонепроницаемые чехлы.

Юрий Юрин подчеркнул, что еще один вид обращений в экстренные службы, который характерен именно зимой – это непродуманный выезд на автомобилях на трассы. Граждане съезжают на грунтовые дороги, остаются без бензина и начинают мерзнуть. Чтобы этого не произошло, лучше брать с собой запас топлива, закладывать дополнительные теплые вещи в машину, брать лекарственные препараты и сообщать родственникам, куда они направляются.

ИСТОЧНИК KP.RU