В ГИБДД заявили, что власти Саратова не решают проблему со службой эвакуации машин

СЕГОДНЯ 12:46 2019-12-05T14:17:35+03:00

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В ГИБДД Саратова считают, что одной из причин беспорядка на проезжей части в Саратове, когда машины паркуют в несколько рядов, является отсутствие службы эвакуации машин.

При этом в Госавтоинспекции подчеркнули, что обращались в связи с этим в городскую думу и мэрию, но ответа так и не получили. Об этом говорится в официальном комментарии, который распространил отдел пропаганды Госавтоинспекции Саратова.

Ранее мэр Саратова Михаил Исаев в своем «Инстаграме» высказал критику в адрес ГИБДД, которая по мнению градоначальника, не справляется с нарушителями.

- Проведение тендера и заключение договора на осуществление эвакуации входит в компетенцию министерства транспорта Саратовской области и с апреля 2019 года по настоящее время работа служб эвакуации приостановлена и на территории Саратова не осуществляется. Однако сотрудники городской Госавтоинспекции своими силами привлекают нарушителей правил парковки автомобилей: так, с начала года было привлечено свыше 7 тыс. нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств, а с применением системы парктрон — свыше 2 тыс. Ежедневно создаются группы нарядов полка ДПС по отработке наиболее проблемных участков на территории города, таких так улица Московская, улица Большая Казачья, площадь Ленина, стадион «Волга», улица Радищева и т. д. Помимо этого, инспекторами отделения по розыску автомототранспортных средств полка ДПС на постоянной основе проводятся проверки по выявленным нарушениям остановки и стоянки транспортных средств в ходе мониторинга средств массовой информации. Нарушители также привлекаются к административной ответственности. Необходимо отметить, что руководство Госавтоинспекции Саратова в течение года неоднократно обращалось к главе города Саратова, а также председателю городской думы с сообщением об имеющейся проблеме в связи с отсутствием службы эвакуации, однако официального ответа в наш адрес на сегодняшний день не получено, — говорится в комментарии.

ИСТОЧНИК KP.RU