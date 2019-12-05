Председателям заксобраний ПФО показали проблемные дома, достроенные Леонидом Писным

СЕГОДНЯ 12:07 2019-12-05T12:20:28+03:00

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Участников заседания Ассоциации законодательных органов государственной власти из регионов Приволжского федерального округа 5 декабря возили по Саратову и показывали дома обманутых дольщиков, которые удалось достроить в ходе работы межведомственной группы при губернаторе.

Сначала парламентариев отвезли к дому №215 ЖСК «На Большой Горной». Он начал возводиться еще в 80-х годах прошлого века. Завершал строительство жилого дома в 2016-2017 годы генподрядчик — АО «Саратовоблжилстрой», которое возглавляет депутат облдумы Леонид Писной.

Дом на Большой Горной

Писной рассказал, что завершение строительства осуществлялось за счет изменения проекта и добавления нежилых помещений площадью 1 тыс. кв. м и подземных гаражей.

Строительство дома на пересечении улиц Зарубина и Чапаева было остановлено на уровне кирпичной кладки седьмого этажа. В 2016 году здесь также начал работы «Саратовоблжилстрой». Деньги на достройку шли из нескольких источников — за счет проектирования дополнительных жилых помещений и их продажи, реализации уже построенных нежилых помещений, дополнительного сбора денег с дольщиков. Дом был введен 10 сентября 2019 года, 67 квартир перейдут обманутым дольщикам.

ИСТОЧНИК KP.RU