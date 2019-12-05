Саратовский бизнесмен пожаловался в Генпрокуратуру на чиновников

СЕГОДНЯ 11:20 2019-12-05T11:44:07+03:00

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В Саратове возбуждено уголовное дело о мошенничестве в администрации города.

Как сообщает Генеральная прокуратура, проверка была проведена по поручению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Сергея Зайцева. Поводом для такого вмешательства стало обращение гражданина на личном приеме.

По версии следствия, предпринимателю незаконно отказали в выдаче градостроительных планов земельных участков. Это лишило бизнесмена возможности заниматься коммерческой деятельностью.

Итоги расследования и возмещение материального ущерба возложено на прокуратуру области.

ИСТОЧНИК KP.RU