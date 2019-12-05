Игорь Комаров посетил аэропорт «Гагарин»
Сегодня, 5 декабря, полномочный представитель президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров прибыл в Саратовскую область.
Первой точкой визита стал международный аэропорт «Гагарин», где его встретил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
Игорь Комаров осмотрел работу аэропортового комплекса, космический аппарат «Фотон», установленный в пассажирском терминале, мультимедийную экспозицию о работах русских авангардистов.
Валерий Радаев сообщил ему об обустройстве железнодорожной платформы для удобства пассажиров и работе нескольких автобусных маршрутов.
- Надеюсь, что вы пришли на годы и будете активно работать. Важно работать с авиакомпаниями, чтобы у них была уверенность в завтрашнем дне. Самое главное, что приятно приезжать сюда. Пассажиры довольны, — сказал Игорь Комаров.
После этого состоялась презентация проекта о раздельном сборе мусора, который получил грант на молодежном форуме «iВолга — 2019».
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ИСТОЧНИК KP.RU