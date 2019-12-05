Игорь Комаров посетил аэропорт «Гагарин»

СЕГОДНЯ 11:20 2019-12-05T11:43:32+03:00

Это место стало первой точкой визита в регион

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Сегодня, 5 декабря, полномочный представитель президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров прибыл в Саратовскую область.

Первой точкой визита стал международный аэропорт «Гагарин», где его встретил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Игорь Комаров осмотрел работу аэропортового комплекса, космический аппарат «Фотон», установленный в пассажирском терминале, мультимедийную экспозицию о работах русских авангардистов.

Валерий Радаев сообщил ему об обустройстве железнодорожной платформы для удобства пассажиров и работе нескольких автобусных маршрутов.

- Надеюсь, что вы пришли на годы и будете активно работать. Важно работать с авиакомпаниями, чтобы у них была уверенность в завтрашнем дне. Самое главное, что приятно приезжать сюда. Пассажиры довольны, — сказал Игорь Комаров.

После этого состоялась презентация проекта о раздельном сборе мусора, который получил грант на молодежном форуме «iВолга — 2019».

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ИСТОЧНИК KP.RU