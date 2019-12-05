В Саратове Lada мешает коммунальщикам начать чинить водопровод
Автомобиль припаркован на улице Уфимцева
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Сегодня, 5 декабря, коммунальщики не могут начать чинить водопровод на улице Уфимцева, 10а в Саратове из-за автомобиля.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», Lada с госномером В 743 НК 164 припаркована именно на месте повреждения.
Всех, кто что-либо знает о владельце транспорта, просят сообщить в диспетчерскую службу предприятия по номеру (8452) 24-65-24.
ИСТОЧНИК KP.RU