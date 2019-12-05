В Саратове Lada мешает коммунальщикам начать чинить водопровод

СЕГОДНЯ 11:05 2019-12-05T11:36:57+03:00

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Сегодня, 5 декабря, коммунальщики не могут начать чинить водопровод на улице Уфимцева, 10а в Саратове из-за автомобиля.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», Lada с госномером В 743 НК 164 припаркована именно на месте повреждения.

Всех, кто что-либо знает о владельце транспорта, просят сообщить в диспетчерскую службу предприятия по номеру (8452) 24-65-24.

ИСТОЧНИК KP.RU