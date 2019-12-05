Володин рассказал, кто пытался сорвать строительство предуниверсария в Саратове

СЕГОДНЯ 10:44 2019-12-05T11:33:32+03:00

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Председатель ГД РФ Вячеслав Володин в интервью саратовскому областному телевидению рассказал о случае, когда один из благотворительных проектов, который реализуется на территории Саратова, пытались остановить с использованием надзорных органов. Речь идет о строительстве предуниверсария для детей-сирот и ребят из отдаленных районов области. По словам спикера Госдумы, с инициативой закрытия выступил заместитель прокурора района.

- Когда в таких ситуациях не стыдятся приходить и начинать чьи-то интересы продвигать, но при этом у нас с вами 76 домов с обманутыми дольщиками. Послушайте, вы где были-то? — поинтересовался Володин, напоминая, что в свое время контролирующие органы допустили появления тысяч обманутых дольщиков.

Интервью Вячеслава Володина о решениях по обманутым дольщикам.

— Мы сейчас делаем все для того, чтобы как можно быстрее люди получили либо квартиры, либо компенсации, из числа обманутых дольщиков. Но у нас ситуация в России разная: 17 регионов, где нет обманутых дольщиков. Есть регионы, где их намного больше, чем в Саратовской области. А почему у нас-то они появились? Почему у нас разрешили одному застройщику строить 16 объектов?

— Одновременно.

— Правоохранительным органам надо искать эти средства у застройщиков. Надо искать тех, кто разрешал. Надо искать эти средства у страховых компаний, что мы делаем на федеральном уровне. На федеральном уровне мы же возвращаем средства в фонд поддержки обманутых дольщиков из страховых компаний, которые тоже пытаются как-то их укрыть. А почему в регионе-то этого нет? Это к кому вопрос? Это вопрос к правоохранительным органам.

— Но вот много лет идут суды, а денег как не было, которые застройщик забрал, так и нет.

— Получается, вот понимаете, парадоксальная ситуация. Мы, с одной стороны, делаем все возможное для того, чтобы проблему решить. Область, со своей стороны, думаю, что до конца года где-то порядка 30 домов, — если взять на протяжении последних трех лет, — введет за счет выделения инвестплощадок, то есть через использование земельных ресурсов. Это серьезная работа. Но говоря слова благодарности, то, что эта работа была проделана, вместе с этим хочется сказать: «Ребят, вы из-за отсутствия контроля вынуждены делать то, что могли бы не делать. Хотя, действительно, молодцы. Потому что не стали откладывать это в долгий ящик. Отдать должное губернатору, он этой повесткой живет, и она у него на контроле. Но, в первую очередь, это вопрос к городу Саратову, городу Энгельсу, городу Балаково, городским органам власти. Вы куда смотрели? Вы кому отводили землю? Неужели было непонятно, куда это все приведет? Но это вопрос, и во многом, нашим правоохранительным органам. И надзорным органам, в первую очередь. Потому что где-то надзорные органы моментально: не надо никуда обращаться, уже тут как тут. Приведу вам пример. Мы реализуем благотворительный проект. Строим школу-предуниверсарий для детей-сирот, малообеспеченных.

— На Степана Разина как раз.

— На Степана Разина. Предуниверсарий — это благотворительный проект, ни копейки бюджетных средств. Все хорошо. За исключением одного: кому-то эта школа помешала. Кому она могла помешать? Оказывается, в самом центре города, вот в этом самом месте…

— Хотели свечку построить.

— Как, непонятно только.

— А там же рядом корпуса.

— А там корпуса, да. Там корпус общежития университета, с другой стороны — учебный корпус, а дальше — жилое здание. Как только мы начали реализовывать этот проект, моментально прибежал зампрокурора района и попытался остановить реализацию образовательного благотворительного проекта, совершенно прозрачного, понятного во всех отношениях. Это для детей, для малообеспеченных детей, для детей-сирот. Я даже не знаю, что здесь сказать в минус этому проекту.

— Минусов нет, естественно, никаких.

— Но у меня возникает вопрос: он понимал, что он делает? Когда в таких ситуациях не стыдятся приходить и начинать чьи-то интересы продвигать, но при этом у нас с вами 76 домов с обманутыми дольщиками. Послушайте, вы где были-то? Вы где были? Права граждан кто будет охранять? Мы сделаем все, чтобы у нас не было обманутых дольщиков. В течение следующих двух лет мы постараемся обнулить проблему как таковую. Потому что сейчас начнутся выплаты компенсаций по семи домам. Затем до конца декабря будут рассмотрены шесть домов. Потом у нас еще три дома. И в начале года еще три дома. То есть, одним словом, 19 домов у нас в программу вошли ДОМ.РФ. А это финансирование за счет федерального бюджета. Но это опять-таки деньги налогоплательщиков. У нас что, этих средств завались? Семь домов — это больше миллиарда средств, которые будут направлены на выплаты. А всего ресурсов нужно где-то в районе 10 млрд вместе с софинансированием со стороны области. А так, как у области нет этих средств, мы ищем эти средства, находим, область их направляет как средства по софинансированию, и тогда, в этом случае, можно участвовать в программе по достройке и выплате компенсации через ДОМ.РФ. Здесь возьмите и помогите найти средства. Я к тем, кто занимается контролем и надзором. А не бегать в интересах бизнеса, тем более пытаясь помешать реализации благотворительных проектов. Вообще, слушайте, в голове не укладывается. Люди, которые так себя вели, не должны работать в этой системе. Тем, кто поставлен осуществлять надзор-контроль, у них совесть, порядочность на первом месте должны быть. А уже эта коммерческая жилка — она про другое. Поэтому перепутали совершенно профессии. Здесь человек должен защищать закон, интересы страны, права граждан, делать все, чтобы создавались условия для бизнеса, потому что законы в этой сфере должны соблюдаться. И следует признать, что это вопрос опять ко всем нам. Это вопрос к тем, кто это точно может пресечь, и пресечь на районном уровне, даже не на областном, на городском уровне. Об этом правильно было бы тоже говорить и делать все, чтобы это не допускалось. О чем сказал наш президент недавно на съезде «Единой России»? Ровно об этом сказал. Если вы видите эту ситуацию, вы ее не допускайте, занимайте позицию. Если вы не согласны, отстаивайте свои убеждения. Многое зависит от нас с вами.

ИСТОЧНИК KP.RU