2019-12-05T11:23:10+03:00
Общество

Итоговое сочинение написали 10 тыс. выпускников Саратовской области

Сообщений о нарушениях не поступало
Екатерина Семенова
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В Саратовской области около 10 тыс. выпускников школ написали итоговое сочинение.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона, 225 из них выбрали вместо сочинения изложение. Это допускается для учеников с ограниченными возможностями здоровья.

- Итоговое сочинение прошло в спокойном рабочем режиме, сообщений о сбоях и нарушениях не поступало, — отметила министр образования Ирина Седова.

О результатах выпускники смогут узнать до 16 декабря. Оценка выставляется по системе: зачет/незачет. Повторно можно будет написать сочинение 5 февраля и 6 мая 2020 года. Это касается тех учеников, которые получили неудовлетворительный результат или не явились в положенный срок, а также не закончившие работу вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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