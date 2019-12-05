Итоговое сочинение написали 10 тыс. выпускников Саратовской области

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-05T11:23:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области около 10 тыс. выпускников школ написали итоговое сочинение.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона, 225 из них выбрали вместо сочинения изложение. Это допускается для учеников с ограниченными возможностями здоровья.

- Итоговое сочинение прошло в спокойном рабочем режиме, сообщений о сбоях и нарушениях не поступало, — отметила министр образования Ирина Седова.

О результатах выпускники смогут узнать до 16 декабря. Оценка выставляется по системе: зачет/незачет. Повторно можно будет написать сочинение 5 февраля и 6 мая 2020 года. Это касается тех учеников, которые получили неудовлетворительный результат или не явились в положенный срок, а также не закончившие работу вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU