В Саратове ярмарку на Театральной площади отменят из-за приезда Деда Мороза

СЕГОДНЯ 10:14 2019-12-05T11:20:45+03:00

Будут работать торговые площадки в других местах

Изменить размер текста: A A

В субботу, 7 декабря, Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Саратов, чтобы поздравить местных жителей с Новым годом.

Об этом сообщил в соцсети Instagram глава города Михаил Исаев.

Праздничная программа начнется в 15:00.

Отметим, что главной целью путешествия является воплощение желаний и поздравление в канун Нового года детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Поэтому ярмарка на Театральной площади переносится на пятницу, 6 декабря. В субботу приобрести товары местных производителей можно будет в поселке Юбилейный, на площадке «ТК на Топольчанской», на рынке «Комсомольский» и пересечении улиц Пензенская и Томская с 8:00 до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU