2019-12-05T11:20:45+03:00
Общество

В Саратове ярмарку на Театральной площади отменят из-за приезда Деда Мороза

Будут работать торговые площадки в других местах
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В субботу, 7 декабря, Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Саратов, чтобы поздравить местных жителей с Новым годом.

Об этом сообщил в соцсети Instagram глава города Михаил Исаев.

Праздничная программа начнется в 15:00.

Отметим, что главной целью путешествия является воплощение желаний и поздравление в канун Нового года детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Поэтому ярмарка на Театральной площади переносится на пятницу, 6 декабря. В субботу приобрести товары местных производителей можно будет в поселке Юбилейный, на площадке «ТК на Топольчанской», на рынке «Комсомольский» и пересечении улиц Пензенская и Томская с 8:00 до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24