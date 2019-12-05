Радаев и Исаев проехали на новом троллейбусе №1

СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-05T09:39:23+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава администрации Саратова Михаил Исаев стали первыми пассажирами нового троллейбуса маршрута №1.

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Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, сегодня, 5 декабря, на тестовые рейсы вышли два новых троллейбуса «Тролзы». Всего в Саратов поступили семь машин, которые были приобретены за счет средств федерального бюджета.

- Это важный шаг для повышения качества пассажирских перевозок, комфорта и удобства жителей. Троллейбусы изготовлены на нашем предприятии. Мы ставили задачу сохранить это уникальное производство, трудовой коллектив «Тролзы», что выпускает современные машины, — отметил Валерий Радаев.

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После того, как машины пройдут тестирование, их выпустят на городские маршруты.

Ранее новые троллейбусы в Саратов поступали 16 лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU