Радаев и Исаев проехали на новом троллейбусе №1
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава администрации Саратова Михаил Исаев стали первыми пассажирами нового троллейбуса маршрута №1.
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Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, сегодня, 5 декабря, на тестовые рейсы вышли два новых троллейбуса «Тролзы». Всего в Саратов поступили семь машин, которые были приобретены за счет средств федерального бюджета.
- Это важный шаг для повышения качества пассажирских перевозок, комфорта и удобства жителей. Троллейбусы изготовлены на нашем предприятии. Мы ставили задачу сохранить это уникальное производство, трудовой коллектив «Тролзы», что выпускает современные машины, — отметил Валерий Радаев.
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После того, как машины пройдут тестирование, их выпустят на городские маршруты.
Ранее новые троллейбусы в Саратов поступали 16 лет назад.
ИСТОЧНИК KP.RU