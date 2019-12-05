В Саратове устанавливают главную городскую елку
Дерево будет стоять на Театральной площади
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Сегодня, 5 декабря, в Саратове на Театральной площади начали устанавливать главную новогоднюю елку города.
Как рассказали «КП-Саратов» в МУП «Саргорсвет», конструкция массой порядка 17 тонн составляет около 18 метров в высоту.
Сейчас рабочие устанавливают металлический каркас и опору, позже будут «набивать» конусовидную форму ели — порядка 350 сосен длиной от 1 до 3,5 метра зафиксируют в специальной конструкции.
ИСТОЧНИК KP.RU