Автомобилистам в Заводском районе угрожает висящее над дорогой бревно
Оно появилось после спила деревьев
Фото группы «Заводской Online Саратов»
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В Заводском районе Саратова автомобилистам угрожает висящее над проезжей частью полено.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, бревно висит на Огородной, 144, напротив почтового отделения.
- Мотается кусок полена на проводе прям над проезжающими машинами. Побочный результат спила деревьев, — пишет автор поста в группе «Заводской Online Саратов».
ИСТОЧНИК KP.RU