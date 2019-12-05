2019-12-05T09:23:00+03:00
Общество

Автомобилистам в Заводском районе угрожает висящее над дорогой бревно

Оно появилось после спила деревьев
Екатерина Семенова
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Фото группы «Заводской Online Саратов»Фото группы «Заводской Online Саратов»
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В Заводском районе Саратова автомобилистам угрожает висящее над проезжей частью полено.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, бревно висит на Огородной, 144, напротив почтового отделения.

- Мотается кусок полена на проводе прям над проезжающими машинами. Побочный результат спила деревьев, — пишет автор поста в группе «Заводской Online Саратов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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