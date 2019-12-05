2019-12-05T11:01:28+03:00
Происшествия

В Новобурасском районе предпринимателей оштрафовали за нелегальных работников

Граждане трудились без договоров
Дарья Вострикова
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Прокуратура Новобурасского района выявила нарушения соблюдения трудового законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, выяснилось, что два местных предпринимателя, которые занимаются деревообработкой, устроили к себе на работу двух граждан без оформления трудового договора.

Бизнесменов привлекли к административной ответственности, нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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