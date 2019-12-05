В Новобурасском районе предпринимателей оштрафовали за нелегальных работников

СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-05T11:01:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Новобурасского района выявила нарушения соблюдения трудового законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, выяснилось, что два местных предпринимателя, которые занимаются деревообработкой, устроили к себе на работу двух граждан без оформления трудового договора.

Бизнесменов привлекли к административной ответственности, нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU