В Новобурасском районе предпринимателей оштрафовали за нелегальных работников
Граждане трудились без договоров
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Прокуратура Новобурасского района выявила нарушения соблюдения трудового законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, выяснилось, что два местных предпринимателя, которые занимаются деревообработкой, устроили к себе на работу двух граждан без оформления трудового договора.
Бизнесменов привлекли к административной ответственности, нарушения устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU