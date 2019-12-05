В Балакове криминальный дуэт оплачивал покупки с чужой карты
На них завели уголовные дела
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Полиция Балаковского района раскрыла мошенничество в отношении 35-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 17 ноября она потеряла банковскую карту, и в этот же день неизвестные в период с 18:00 до 21:00 оплатили с нее покупки на сумму свыше 3 тыс. рублей.
Предполагаемых преступников задержали, ими оказались женщина и мужчина в возрасте 46 лет.
На них завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU