2019-12-05T11:00:17+03:00
Происшествия

В Балакове криминальный дуэт оплачивал покупки с чужой карты

На них завели уголовные дела
Дарья Вострикова
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Полиция Балаковского района раскрыла мошенничество в отношении 35-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 17 ноября она потеряла банковскую карту, и в этот же день неизвестные в период с 18:00 до 21:00 оплатили с нее покупки на сумму свыше 3 тыс. рублей.

Предполагаемых преступников задержали, ими оказались женщина и мужчина в возрасте 46 лет.

На них завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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