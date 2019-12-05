Сбытчиков крупной партии героина осудят в Саратове
Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27 и 30-летнего членов ОПГ.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, они обвиняются в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
По версии следствия в 2018 году неустановленное лицо организовала группу по бесконтактному сбыту веществ, где были заняты два жителя Узбекистана и Таджикистана.
Каждый из членов «банды» имел свои роли: оптовый закладчик, который получал дурь в Московской области, перевозил, фасовал и отдавал межрегиональному курьеру, транспортировавшему партии по регионам России.
Общение происходило через интернет-мессенджеры, однако конспирация преступникам не помогла: в июле 2019 года деятельность группы пресекли правоохранители.
Из незаконного оборота изъято более 4 кг героина.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Саратовский районный суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU