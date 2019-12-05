Сбытчиков крупной партии героина осудят в Саратове

СЕГОДНЯ 09:03 2019-12-05T09:20:35+03:00

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Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27 и 30-летнего членов ОПГ.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, они обвиняются в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

По версии следствия в 2018 году неустановленное лицо организовала группу по бесконтактному сбыту веществ, где были заняты два жителя Узбекистана и Таджикистана.

Каждый из членов «банды» имел свои роли: оптовый закладчик, который получал дурь в Московской области, перевозил, фасовал и отдавал межрегиональному курьеру, транспортировавшему партии по регионам России.

Общение происходило через интернет-мессенджеры, однако конспирация преступникам не помогла: в июле 2019 года деятельность группы пресекли правоохранители.

Из незаконного оборота изъято более 4 кг героина.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Саратовский районный суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU