2019-12-05T09:18:09+03:00
Общество

На дороги Саратова высыпали 675 тонн реагентов

И 893 тонны песко-соляной смеси
Екатерина Семенова
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В Саратове с утра 5 декабря улицы от снега и наледи очищают 240 человек, а также 186 единиц техники.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, работы выполняются силами МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города».

Основное внимание уделяется магистральным дорогам и тротуарам. Кроме того, ведется уборка снега и наледи на остановках общественного транспорта и подходах к социальным учреждениям.

За сутки было израсходовано 893 тонны песко-соляной смеси и 675 тонн реагентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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