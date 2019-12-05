На дороги Саратова высыпали 675 тонн реагентов
И 893 тонны песко-соляной смеси
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В Саратове с утра 5 декабря улицы от снега и наледи очищают 240 человек, а также 186 единиц техники.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, работы выполняются силами МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города».
Основное внимание уделяется магистральным дорогам и тротуарам. Кроме того, ведется уборка снега и наледи на остановках общественного транспорта и подходах к социальным учреждениям.
За сутки было израсходовано 893 тонны песко-соляной смеси и 675 тонн реагентов.
ИСТОЧНИК KP.RU