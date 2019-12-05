2019-12-05T08:57:06+03:00
Происшествия

Под Саратовом водитель Chery сбил женщину и оставил место аварии

Личность гражданина установлена
Дарья Вострикова
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Вчера, 4 декабря, в 18:50 у дома №8 на улице Ленина в селе Ивановка Базарно-Карабулакского района 32-летний водитель Chery А15 устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД по Саратовской области, по предварительным данным, он сбил 57-летнюю женщину, после чего оставил место аварии.

Впоследствии его личность установили сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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